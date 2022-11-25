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Чемпионат Украины
Ингулец
26.11.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 23:26 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:35
46
0

Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенский клуб приехал в к Поворознюку в логово, чтобы прервать серию из трех поражений

25 ноября 2022, 23:26 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:35
46
0
Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 15-м туре украинской Премьер-Лиги «Ингулец» примет ровенский «Верес». Встреча состоится в Петровом на стадионе «Ингулец». Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 13:00 по Киеву.

Ингулец

«Ингулец» проводит далеко не самый успешный сезон, но в последнее время команда подает кое-какие признаки жизни. В четырех последних турах было добыто шесть очков, что в полтора раза больше, чем в девяти турах до этого. Команда стала играть увереннее в защите, пропустит всего четыре гола за четыре матча, играя при этом и с «Динамо», и с «Зарей», которые находятся в первой четверке турнирной таблицы. Луганчан вообще сенсационно удалось обыграть, добыв первую победу в текущем чемпионате.

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Что касается матча с «Динамо», то это был тренерский дебют Младена Бартуловича, который десять дней назад официально стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки «вечного» Сергея Лавриненко. Хорватский специалист начал с поражения против киевлян, но уже во втором матче добыл победу над ФК «Львов», покинув последнюю строчку турнирной таблицы. Тем не менее, парни Бартуловича все еще в опасной зоне, работы предстоит много.

Верес

«Верес» в текущем сезоне показывает куда более приятные результаты для своих болельщиков. Команда очень уверенно идет в первой восьмерке и даже рвалась в еврокубки, но проиграла три последних матча. Конечно же, и соперники у парней Юрия Вирта также были непростыми. «Шахтер» одолел ровенскую команду без особых усилий, «Динамо» было чуть сложнее, а «Александрии» чуть больше повезло в перестрелке голами в компенсированное время.

После такого неприятного отрезка «красно-черные» явно захотят раздобыть очки в поединке с одним из аутсайдеров перед уходом на зимнюю паузу. Сделать это будет чуть сложнее из-за того, что кадровая ситуация в команде оставляет желать лучшего, но для победы над аутсайдером и этого может оказаться достаточно.

Статистика матчей

В чемпионате Украины на уровне украинской Премьер-Лиги соперники встречались только один раз. 30 октября прошлого года в Кропивницком была зафиксирована нулевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков Кучеренко, Кухарук, Козак, Запорожец, Клименко, Ситало.

«Верес»: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Е.Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, В.Шарай, Гайдучик.

Прогноз на противостояние:

Похоже на то, что голов в этой встрече будет забито немного. Минимальная победа «Верес» или ничья выглядят самыми реальными исходами будущей встречи.

26 ноября, суббота

«Ингулец» – «Верес»
Петрово. Стадион «Ингулец». Начало в 13.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр – Дмитрий Кривушкин
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Источник Sport.ua
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