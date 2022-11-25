Чемпионат Украины25 ноября 2022, 23:50 |
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Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 ноября, начало в 13:00
25 ноября 2022, 23:50 |
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В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Верес».
Встреча состоится в Петровом на стадионе «Ингулец». Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 13:00 по Киеву.
Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».
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