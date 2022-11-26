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Чемпионат Украины
Ингулец
26.11.2022, FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 15:51 |
415
0

Ингулец – Верес – 1:0. Победа на болоте. Видео гола и обзор матча

Команда Бартуловича снова выиграла

26 ноября 2022, 15:51 |
415
0
Ингулец – Верес – 1:0. Победа на болоте. Видео гола и обзор матча
ФК Ингулец

Ужасное состояние поля не помешало команде «Ингулец» обыграть «Верес» в матче чемпионата Украины. Коллектив Младена Бартуловича одержал вторую кряду победу со счетом 1:0.

События матча

85’
Владислав Шарай (Верес) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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