Украина. Премьер лига26 ноября 2022, 15:51 |
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Ингулец – Верес – 1:0. Победа на болоте. Видео гола и обзор матча
Команда Бартуловича снова выиграла
26 ноября 2022, 15:51 |
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Ужасное состояние поля не помешало команде «Ингулец» обыграть «Верес» в матче чемпионата Украины. Коллектив Младена Бартуловича одержал вторую кряду победу со счетом 1:0.
События матча
85’
Владислав Шарай (Верес) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
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