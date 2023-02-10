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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:29
1447
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка

Дмитрий Ризнык подписал контракт на 5 лет

10 февраля 2023, 15:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:29
1447
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка. 24-летний страж ворот оформил контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро, но клубы это пока не подтверждают.

Не исключено, что «Шахтер» подписывает Дмитрия на замену Анатолию Трубину. Была информация о том, что основной кипер команды не хочет продлевать контракт с клубом.

Ризнык – воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду «Ворсклы» провел 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 – в УПЛ, 2 – в квалификации Лиги конференций УЕФА).

В составе сборной Украины провел 2 матча.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Taste The World
Співчуваю, або йому, або Трубіну. 
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FunnyCat_____
Надеюсь Трубин летом уйдет !
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0
udman1111
Це чудово. Не хочется втрачати Трубіна, але мабуть це факт. Різник гарна заміна йому. Браво селекція Шахтаря, майже як завжди. І наснаги та гарних виступів хлопцю у нашому клубі!
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0
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