ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка. 24-летний страж ворот оформил контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро, но клубы это пока не подтверждают.

Не исключено, что «Шахтер» подписывает Дмитрия на замену Анатолию Трубину. Была информация о том, что основной кипер команды не хочет продлевать контракт с клубом.

Ризнык – воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду «Ворсклы» провел 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 – в УПЛ, 2 – в квалификации Лиги конференций УЕФА).

В составе сборной Украины провел 2 матча.