ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
Дмитрий Ризнык подписал контракт на 5 лет
«Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка. 24-летний страж ворот оформил контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро, но клубы это пока не подтверждают.
Не исключено, что «Шахтер» подписывает Дмитрия на замену Анатолию Трубину. Была информация о том, что основной кипер команды не хочет продлевать контракт с клубом.
Ризнык – воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду «Ворсклы» провел 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 – в УПЛ, 2 – в квалификации Лиги конференций УЕФА).
В составе сборной Украины провел 2 матча.
⚒ Дмитро Різник – гравець «Шахтаря»! Ласкаво просимо! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2023
24-річний воротар переходить до «Шахтаря» з полтавської «Ворскли». З футболістом підписано контракт на 5 років.
🔗 Дізнайтеся більше: https://t.co/9Yq5QoOjiH.#Shakhtar pic.twitter.com/W6Fr5mXFQw
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