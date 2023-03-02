Украина. Премьер лига02 марта 2023, 20:22 | Обновлено 02 марта 2023, 21:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с бразильским легионером
Хавбек Вендел покидает украинский клуб
02 марта 2023, 20:22 | Обновлено 02 марта 2023, 21:21
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 21-летним бразильским полузащитником Венделом. Причины такого решения не называются.
Вендел перешел в «Металлист 1925» в августе прошлого года. Тогда он подписал контракт по системе 1+1.
В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 3 матчах за «Металлист 1925», результативными действиями не отличался. Во всех трех матчах Вендел лишь выходил на замену.
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