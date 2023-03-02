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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 20:22 | Обновлено 02 марта 2023, 21:21
631
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с бразильским легионером

Хавбек Вендел покидает украинский клуб

02 марта 2023, 20:22 | Обновлено 02 марта 2023, 21:21
631
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с бразильским легионером
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 21-летним бразильским полузащитником Венделом. Причины такого решения не называются.

Вендел перешел в «Металлист 1925» в августе прошлого года. Тогда он подписал контракт по системе 1+1.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 3 матчах за «Металлист 1925», результативными действиями не отличался. Во всех трех матчах Вендел лишь выходил на замену.

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Источник ФК Металлист 1925
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