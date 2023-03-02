ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с бразильским легионером

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 21-летним бразильским полузащитником Венделом. Причины такого решения не называются.

Вендел перешел в «Металлист 1925» в августе прошлого года. Тогда он подписал контракт по системе 1+1.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 3 матчах за «Металлист 1925», результативными действиями не отличался. Во всех трех матчах Вендел лишь выходил на замену.