Металлист 1925 завершил сотрудничество с двумя футболистами
Илья Зубков и Артем Дудик покинули команду
«Металлист 1925» завершил сотрудничество с нападающим Ильей Зубковым и полузащитником Артемом Дудиком.
Сотрудничество с обоими футболистами завершено по согласию обеих сторон.
24-летний форвард Илья Зубков стал игроком харьковской команды в сентябре 2021 года. С тех пор появлялся на поле в семнадцати поединках, отличившихся одним забитым мячом.
26-летний полузащитник Артем Дудик стал игроком «Металлиста 1925» летом прошлого года. В первом круге чемпионата выходил на поле в трех поединках. Результативными действиями не отмечалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леандро Троссард близок к переходу в лондонскую команду
Сбор продлится более месяца