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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 13:15 | Обновлено 20 января 2023, 13:16
247
0

Металлист 1925 завершил сотрудничество с двумя футболистами

Илья Зубков и Артем Дудик покинули команду

20 января 2023, 13:15 | Обновлено 20 января 2023, 13:16
247
0
Металлист 1925 завершил сотрудничество с двумя футболистами
ФК Металлист 1925. Илья Зубков и Артем Дудик

«Металлист 1925» завершил сотрудничество с нападающим Ильей Зубковым и полузащитником Артемом Дудиком.

Сотрудничество с обоими футболистами завершено по согласию обеих сторон.

24-летний форвард Илья Зубков стал игроком харьковской команды в сентябре 2021 года. С тех пор появлялся на поле в семнадцати поединках, отличившихся одним забитым мячом.

26-летний полузащитник Артем Дудик стал игроком «Металлиста 1925» летом прошлого года. В первом круге чемпионата выходил на поле в трех поединках. Результативными действиями не отмечалось.

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Источник ФК Металлист 1925
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