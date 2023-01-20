Металлист 1925 завершил сотрудничество с двумя футболистами

«Металлист 1925» завершил сотрудничество с нападающим Ильей Зубковым и полузащитником Артемом Дудиком.

Сотрудничество с обоими футболистами завершено по согласию обеих сторон.

24-летний форвард Илья Зубков стал игроком харьковской команды в сентябре 2021 года. С тех пор появлялся на поле в семнадцати поединках, отличившихся одним забитым мячом.

26-летний полузащитник Артем Дудик стал игроком «Металлиста 1925» летом прошлого года. В первом круге чемпионата выходил на поле в трех поединках. Результативными действиями не отмечалось.