«AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера

Одесский футбольный клуб «Черноморец» в креативном стиле анонсировал трансфер 26-летнего полузащитника Артура Авагимяна.

Пресс-служба одесситов в сториз в Instagram опубликовала афишу фильма под названием «Возвращение Супермена», но приставку Super перекрыла вставкой AVAGI.

Интересно, что Авагимян действительно возвращается в «Черноморец», так как в период с 2021 по 2022 год он выступал за одесский клуб. Авагимян вернется в «Черноморец» из «Александрии».

По информации Telegram-канала «ТаТоТаке», аренда игрока рассчитана до конца сезона. Сообщается, что игрок согласился на понижение зарплаты.

Авагимян является воспитанником донецкого «Шахтера», однако за основную команду «горняков» так и не дебютировал.