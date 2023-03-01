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  4. «AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 20:55 |
682
1

«AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера

Артур Авагимян присоединится к одесскому клубу из «Александрии»

01 марта 2023, 20:55 |
682
1
«AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Одесский футбольный клуб «Черноморец» в креативном стиле анонсировал трансфер 26-летнего полузащитника Артура Авагимяна.

Пресс-служба одесситов в сториз в Instagram опубликовала афишу фильма под названием «Возвращение Супермена», но приставку Super перекрыла вставкой AVAGI.

Интересно, что Авагимян действительно возвращается в «Черноморец», так как в период с 2021 по 2022 год он выступал за одесский клуб. Авагимян вернется в «Черноморец» из «Александрии».

По информации Telegram-канала «ТаТоТаке», аренда игрока рассчитана до конца сезона. Сообщается, что игрок согласился на понижение зарплаты.

Авагимян является воспитанником донецкого «Шахтера», однако за основную команду «горняков» так и не дебютировал.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Александрия трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Для Черноморца это мега усиление. Да и к Шахтеру он особо отношения не имеет, вихованець академии не сыгравший ни одного матча это как то . Я его как игрока Черноморца и воспринимал. Вернулся домой можно сказать....
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