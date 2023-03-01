«AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера
Артур Авагимян присоединится к одесскому клубу из «Александрии»
Одесский футбольный клуб «Черноморец» в креативном стиле анонсировал трансфер 26-летнего полузащитника Артура Авагимяна.
Пресс-служба одесситов в сториз в Instagram опубликовала афишу фильма под названием «Возвращение Супермена», но приставку Super перекрыла вставкой AVAGI.
Интересно, что Авагимян действительно возвращается в «Черноморец», так как в период с 2021 по 2022 год он выступал за одесский клуб. Авагимян вернется в «Черноморец» из «Александрии».
По информации Telegram-канала «ТаТоТаке», аренда игрока рассчитана до конца сезона. Сообщается, что игрок согласился на понижение зарплаты.
Авагимян является воспитанником донецкого «Шахтера», однако за основную команду «горняков» так и не дебютировал.
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