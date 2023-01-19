Украина. Премьер лига19 января 2023, 19:02 | Обновлено 19 января 2023, 19:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал хавбека Динамо
Ахмед Алибеков на правах аренды будет играть во львовской команде
19 января 2023, 19:02 | Обновлено 19 января 2023, 19:03
1815
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24-летний опорный полузащитник Ахмед Алибеков перешел во «Львов». Арендное соглашение между «Динамо» и львовским клубом рассчитано на один год. Последним клубом Алибекова в УПЛ была луганская «Заря».
Во «Львове» Ахмед Алибеком будет выступать под 6-м номером.
Ранее мы сообщали, что в ФК «Львов» перешел Адеринсон Эсеола.
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