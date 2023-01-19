ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал хавбека Динамо

24-летний опорный полузащитник Ахмед Алибеков перешел во «Львов». Арендное соглашение между «Динамо» и львовским клубом рассчитано на один год. Последним клубом Алибекова в УПЛ была луганская «Заря».

Во «Львове» Ахмед Алибеком будет выступать под 6-м номером.

Ранее мы сообщали, что в ФК «Львов» перешел Адеринсон Эсеола.