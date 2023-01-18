ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение блудного сына. Эсеола снова будет играть в УПЛ
Адеринсола подписал контракт с ФК «Львов»
Украинский нападающий нигерийского происхождения Адеринсола Хабиб Эсеола стал игроком ФК «Львов». Подробности контракта не оглашаются.
Футболист будет выступать в составе «сине-золотых львов» под 18-м номером.
Эсеола воспитанник житомирского футбола. За время профессиональной карьеры выступал за «Александрию», «Десну», «Зирку» из Кропивницкого и киевский «Арсенал». С 2018 года играл за казахстанский «Кайрат» в составе которого провел 98 матчей, забив 44 гола. В составе «Кайрата» становился чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок этой страны, а также становился лучшим бомбардиром чемпионата. В 2021 году перешел в состав полтавской «Ворсклы».
Последним клубом Эсеолы был болгарский «Хебир». Также в активе игрока матчи за молодежную сборную Украины U-17.
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