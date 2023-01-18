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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 15:43 |
2481
4

ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение блудного сына. Эсеола снова будет играть в УПЛ

Адеринсола подписал контракт с ФК «Львов»

18 января 2023, 15:43 |
2481
4
ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение блудного сына. Эсеола снова будет играть в УПЛ
ФК Львов. Адеринсола Эсеола

Украинский нападающий нигерийского происхождения Адеринсола Хабиб Эсеола стал игроком ФК «Львов». Подробности контракта не оглашаются.

Футболист будет выступать в составе «сине-золотых львов» под 18-м номером.

Эсеола воспитанник житомирского футбола. За время профессиональной карьеры выступал за «Александрию», «Десну», «Зирку» из Кропивницкого и киевский «Арсенал». С 2018 года играл за казахстанский «Кайрат» в составе которого провел 98 матчей, забив 44 гола. В составе «Кайрата» становился чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок этой страны, а также становился лучшим бомбардиром чемпионата. В 2021 году перешел в состав полтавской «Ворсклы».

Последним клубом Эсеолы был болгарский «Хебир». Также в активе игрока матчи за молодежную сборную Украины U-17.

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Адеринсола Эсеола Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Львов
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Злий Глобинець
Цікавий самобутній гравець. Зірок з неба не хапає, але й не загубиться в сірій масі. Тим паче статистика в Кайраті в нього непогана.
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Руслан Луценко
Максимов розповідав про нього .Рідкісне чорношкіре гімно!
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