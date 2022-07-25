Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии

31-летний украинский центрфорвард Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.

Футболист, который с января пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Ворсклы», подписал контракт с «Хебиром», за который с недавних пор выступает его соотечественник Глеб Бухал.

Никаких подробностей контракта с Эсеолой, включая его продолжительность, болгарский клуб не сообщает.

Отметим также, что цвета «Хебира» с начала июля защищает экс-опорник «Оболони» Алексей Лобов, за спиной которого есть шлейф выступлений в так называемом чемпионате так называемой «ЛНР».

Ранее Эсеолу СМИ сватали в клуб Первой лиги «Полесье».