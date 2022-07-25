Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии
Ранее Адеринсолу сватали в «Полесье»
31-летний украинский центрфорвард Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.
Футболист, который с января пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Ворсклы», подписал контракт с «Хебиром», за который с недавних пор выступает его соотечественник Глеб Бухал.
Никаких подробностей контракта с Эсеолой, включая его продолжительность, болгарский клуб не сообщает.
Отметим также, что цвета «Хебира» с начала июля защищает экс-опорник «Оболони» Алексей Лобов, за спиной которого есть шлейф выступлений в так называемом чемпионате так называемой «ЛНР».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне вылетели в Стамбул
Виталий удачно начал игру