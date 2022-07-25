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25 июля 2022, 19:31 | Обновлено 25 июля 2022, 19:32
255
0

Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии

Ранее Адеринсолу сватали в «Полесье»

25 июля 2022, 19:31 | Обновлено 25 июля 2022, 19:32
255
0
Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии
hebarfc.com

31-летний украинский центрфорвард Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.

Футболист, который с января пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Ворсклы», подписал контракт с «Хебиром», за который с недавних пор выступает его соотечественник Глеб Бухал.

Никаких подробностей контракта с Эсеолой, включая его продолжительность, болгарский клуб не сообщает.

Отметим также, что цвета «Хебира» с начала июля защищает экс-опорник «Оболони» Алексей Лобов, за спиной которого есть шлейф выступлений в так называемом чемпионате так называемой «ЛНР».

Ранее Эсеолу СМИ сватали в клуб Первой лиги «Полесье».

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Адеринсола Эсеола трансферы Глеб Бухал Хебир чемпионат Болгарии по футболу
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Источник ФК Хебир
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