Оболонь подписала игрока, который выступал в чемпионате «ЛНР»

Защитник Алексей Лобов подписал контракт с ФК «Оболонь» сроком до 30 июня 2022 года, проинформировала пресс-служба клуб из Киева.

Алексей будет выступать в новом клубе под 55 номером. Последним местом работы Алексея был ФК «Авангард» (Краматорск). Лобов родился 16 августа 1997 года в Алчевске Луганской области. Рост 187 см, вес 78 кг.

Напомним, из-за Лобова в конце лета 2020 года в Житомире разгорелся футбольный скандал. Местное «Полесье» подписало Алексея, который, как позже выяснили ультрас, имеет за плечами опыт выступлений на оккупированной территории, в так называемой «ЛНР». Футболист сменил четыре клуба: «Горняк» Ровеньки, «Шахтер» Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и «Далевец» Луганск.

В итоге директор «Полесья» Владимир Загурский сообщил, что клуб расторг арендное соглашение с футболистом.