Оболонь подписала игрока, который выступал в чемпионате «ЛНР»

Защитник Алексей Лобов подписал контракт сроком до 30 июня 2022 года

  • 06.01.2021 00:38
  • 2062 просмотра
  • 12 комментариев
Оболонь подписала игрока, который выступал в чемпионате «ЛНР»
© ФК Оболонь Киев. Алексей Лобов

Защитник Алексей Лобов подписал контракт с ФК «Оболонь» сроком до 30 июня 2022 года, проинформировала пресс-служба клуб из Киева.

Алексей будет выступать в новом клубе под 55 номером. Последним местом работы Алексея был ФК «Авангард» (Краматорск). Лобов родился 16 августа 1997 года в Алчевске Луганской области. Рост 187 см, вес 78 кг.

Напомним, из-за Лобова в конце лета 2020 года в Житомире разгорелся футбольный скандал. Местное «Полесье» подписало Алексея, который, как позже выяснили ультрас, имеет за плечами опыт выступлений на оккупированной территории, в так называемой «ЛНР». Футболист сменил четыре клуба: «Горняк» Ровеньки, «Шахтер» Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и «Далевец» Луганск.

В итоге директор «Полесья» Владимир Загурский сообщил, что клуб расторг арендное соглашение с футболистом.

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Источник — ФК Оболонь

(17 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 06.01.2021 03:12
    -1
    ManUtd, 06.01.2021 03:03
    Пойди переслушай новогоднее поздравление из лапши и полижи ЗЕленый леденец. По количеству лжи, главный юморист впереди планеты всей
    Якщо ти думаєш, що я захищаю Вовчіка то ти помиляєшся) Я не розумію, з яких це пір наші люди почали лизати сраку нашим "президентам", хоча знаю з яких, з 2014 року... коли одна частина населення відбілює "Гетьмана" всіми методами... Коли психологія людини однакова, що у ватніка, що у порохобота - це ОДНАКОВИЙ психотип людини
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 06.01.2021 03:03
    +3
    Александр Федько, 06.01.2021 02:22
    тобі нагадати усі обіцянки твого кондитера?
    Пойди переслушай новогоднее поздравление из лапши и полижи ЗЕленый леденец. По количеству лжи, главный юморист впереди планеты всей
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 06.01.2021 02:22
    -7
    REALIST, 06.01.2021 02:16
    ...а всі інші святі? ...при кондитері зауральського лайна і коллаборантів кремлівських було значно меше... чи ти вже отримав своїх 4000 доларів зарплати від нинішнього клоуна, що так впрягаєшся?
    тобі нагадати усі обіцянки твого кондитера?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.01.2021 02:16
    +6
    Josyp_1927, 06.01.2021 02:11
    Коли вже переведуться ідіоти які говорять, що Порошенко хороший президент? Що зробив цей великий політик, що ви такої високої думки про нього? Перейменував вулиці?... В нього досягнення на посту президента тільки одне, він в кілька разів збільшив свій капітал, за рахунок українців! В ці інтелектуали кричать поверніть месію... Їх ґвалтують п'ять років, а вони просять ще...
    ...а всі інші святі? ...при кондитері зауральського лайна і коллаборантів кремлівських було значно меше... чи ти вже отримав своїх 4000 доларів зарплати від нинішнього клоуна, що так впрягаєшся?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 06.01.2021 02:14
    -5
    Josyp_1927, 06.01.2021 02:11
    Коли вже переведуться ідіоти які говорять, що Порошенко хороший президент? Що зробив цей великий політик, що ви такої високої думки про нього? Перейменував вулиці?... В нього досягнення на посту президента тільки одне, він в кілька разів збільшив свій капітал, за рахунок українців! В ці інтелектуали кричать поверніть месію... Їх ґвалтують п'ять років, а вони просять ще...
    Ясно, ви агент зразу видно) Якщо проти Порошенка ( тобто нашого Гетьмана ), значить проти України !
    Ссылка
    Josyp_1927
    online
      Josyp_1927, 06.01.2021 02:11
    -9
    Коли вже переведуться ідіоти які говорять, що Порошенко хороший президент? Що зробив цей великий політик, що ви такої високої думки про нього? Перейменував вулиці?... В нього досягнення на посту президента тільки одне, він в кілька разів збільшив свій капітал, за рахунок українців! В ці інтелектуали кричать поверніть месію... Їх ґвалтують п'ять років, а вони просять ще...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.01.2021 01:50
    +9
    Оболонь подписала себе гемморой.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 06.01.2021 01:33
    +7
    Та там йому зарплату хлібом видавали, от і поїхав до Києва заробляти а потім назад в лугандонію з грошима вернеться і всім буде казати шо тут одні бандьори
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 06.01.2021 01:16
    +8
    salamanka1982, 06.01.2021 01:02
    При Пороху сєпар би був на хєр дискваліфікований. Наразі думаю по хєру всім і вся: сєпар-не сєпар - головне, щоб грало
    Зараз якаяразніца.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 06.01.2021 01:15
    +7
    Треба допомогти хлопчику повернутися додому, на ленере.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 06.01.2021 01:10
    -11
    salamanka1982, 06.01.2021 01:02
    При Пороху сєпар би був на хєр дискваліфікований. Наразі думаю по хєру всім і вся: сєпар-не сєпар - головне, щоб грало
    ахах, верніть Гетьмана)))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.01.2021 01:02
    +8
    При Пороху сєпар би був на хєр дискваліфікований. Наразі думаю по хєру всім і вся: сєпар-не сєпар - головне, щоб грало
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.01.2021 01:50
    +9
    Оболонь подписала себе гемморой.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 06.01.2021 01:16
    +8
    salamanka1982, 06.01.2021 01:02
    При Пороху сєпар би був на хєр дискваліфікований. Наразі думаю по хєру всім і вся: сєпар-не сєпар - головне, щоб грало
    Зараз якаяразніца.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.01.2021 01:02
    +8
    При Пороху сєпар би був на хєр дискваліфікований. Наразі думаю по хєру всім і вся: сєпар-не сєпар - головне, щоб грало
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 06.01.2021 01:33
    +7
    Та там йому зарплату хлібом видавали, от і поїхав до Києва заробляти а потім назад в лугандонію з грошима вернеться і всім буде казати шо тут одні бандьори
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 06.01.2021 01:15
    +7
    Треба допомогти хлопчику повернутися додому, на ленере.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.01.2021 02:16
    +6
    Josyp_1927, 06.01.2021 02:11
    Коли вже переведуться ідіоти які говорять, що Порошенко хороший президент? Що зробив цей великий політик, що ви такої високої думки про нього? Перейменував вулиці?... В нього досягнення на посту президента тільки одне, він в кілька разів збільшив свій капітал, за рахунок українців! В ці інтелектуали кричать поверніть месію... Їх ґвалтують п'ять років, а вони просять ще...
    ...а всі інші святі? ...при кондитері зауральського лайна і коллаборантів кремлівських було значно меше... чи ти вже отримав своїх 4000 доларів зарплати від нинішнього клоуна, що так впрягаєшся?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.01.2021 03:03
    +3
    Александр Федько, 06.01.2021 02:22
    тобі нагадати усі обіцянки твого кондитера?
    Пойди переслушай новогоднее поздравление из лапши и полижи ЗЕленый леденец. По количеству лжи, главный юморист впереди планеты всей
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