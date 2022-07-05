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  4. Эсеола может перейти в клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
05 июля 2022, 05:40 |
241
0

Эсеола может перейти в клуб Первой лиги

Адеринсола может оказаться в «Полесье»

05 июля 2022, 05:40 |
241
0
Эсеола может перейти в клуб Первой лиги
ФК Ворскла. Адеринсола Эсеола

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола может перейти в «Полесье».

В декабре Эсеола покинул полтавскую «Ворсклу», сыграв всего 23 минуты в двух матчах этого сезона. В феврале нападающий прибыл на пересмотр в «Актобе», однако не смог договориться об условиях контракта.

В Украине 30-летний форвард играл за «Десну», «Александрию», «Звезду» и киевский «Арсенал». Также форвард выступал за казахстанские «Кайрат» и «Акжайик».

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону Первой лиги. Матчи планируется провести в центральных и западных регионах страны на фоне активных боевых действий в Украине. Общее количество участников – 16 во второй лиге и 16 во второй лиге.

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Источник Sportarena
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