Эсеола может перейти в клуб Первой лиги

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола может перейти в «Полесье».

В декабре Эсеола покинул полтавскую «Ворсклу», сыграв всего 23 минуты в двух матчах этого сезона. В феврале нападающий прибыл на пересмотр в «Актобе», однако не смог договориться об условиях контракта.

В Украине 30-летний форвард играл за «Десну», «Александрию», «Звезду» и киевский «Арсенал». Также форвард выступал за казахстанские «Кайрат» и «Акжайик».

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону Первой лиги. Матчи планируется провести в центральных и западных регионах страны на фоне активных боевых действий в Украине. Общее количество участников – 16 во второй лиге и 16 во второй лиге.