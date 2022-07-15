ОФИЦИАЛЬНО. Бухал подписал контракт с болгарским клубом

Бывший футболист «Львова», «Александрии» и «Кривбасса» Глеб Бухал подписал контракт с болгарским «Хебиром», сообщает официальный сайт клуба из города Пазарджик.

К представителю высшего дивизиона чемпионата Болгарии 26-летний защитник перешел в статусе свободного агента.

Сроки и условия контракта не сообщаются. Последней командой Бухала была чешская «Сигма», к которой он присоединился в апреле 2022 года.