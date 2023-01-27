Украина. Премьер лига27 января 2023, 18:31 | Обновлено 27 января 2023, 18:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского защитника
Джеферсон Винисиус получил контракт с украинским клубом
27 января 2023, 18:31 | Обновлено 27 января 2023, 18:44
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Клуб УПЛ «Рух» объявил о подписании контракта с бразильским левым защитником Джеферсоном Винисиусом. Договор рассчитан на 2,5 года.
Ранее 22-летний игрок выступал в Бразилии в составе «Гремио». Может сыграть и на позиции опорного полузащитника.
Это второй бразилец, который пополнит состав «Руха». Ранее клуб объявил о возвращении хавбека Эдсона.
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