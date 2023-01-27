ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского защитника

Клуб УПЛ «Рух» объявил о подписании контракта с бразильским левым защитником Джеферсоном Винисиусом. Договор рассчитан на 2,5 года.

Ранее 22-летний игрок выступал в Бразилии в составе «Гремио». Может сыграть и на позиции опорного полузащитника.

Это второй бразилец, который пополнит состав «Руха». Ранее клуб объявил о возвращении хавбека Эдсона.