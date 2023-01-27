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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 18:31 | Обновлено 27 января 2023, 18:44
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского защитника

Джеферсон Винисиус получил контракт с украинским клубом

27 января 2023, 18:31 | Обновлено 27 января 2023, 18:44
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского защитника
ФК Рух. Джефферсон Винисиус

Клуб УПЛ «Рух» объявил о подписании контракта с бразильским левым защитником Джеферсоном Винисиусом. Договор рассчитан на 2,5 года.

Ранее 22-летний игрок выступал в Бразилии в составе «Гремио». Может сыграть и на позиции опорного полузащитника.

Это второй бразилец, который пополнит состав «Руха». Ранее клуб объявил о возвращении хавбека Эдсона.

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Источник ФК Рух Львов
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