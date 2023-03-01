ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с Металлистом

Харьковский футбольный клуб «Металлист» подписал контракт с 23-летним украинским полузащитником Владиславом Наумцем.

Свой футбольный путь он начал в академии луганской «Зари», однако в 2014 году перебрался в структуру киевского клуба «Динамо», за молодежку которого он дебютировал в 2016 году.

За свою карьеру он играл в грецком ПАС, украинских командах «Минай» и «Черноморец». Зимой 2023 года он не захотел продлевать контракт с одесским клубом и теперь перешел в «Металлист».

Интересно, что с 2014 года Наумец стабильно вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов. В текущем сезоне УПЛ он провел 13 матчей за «Черноморец и отличился 1 ассистом.