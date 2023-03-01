Украина. Премьер лига01 марта 2023, 19:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Руха подписал контракт с Металлистом
Богдан Бойчук стал игроком харьковской команды
01 марта 2023, 19:21 |
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Украинский футбольный клуб «Металлист» официально объявил о подписании правого вингера Богдана Бойчука.
26-летний футболист является воспитанником харьковского клуба и именно в футболке «Металлиста» дебютировал в УПЛ. В 2016 году он перебрался в молдавскую «Зорю».
С 2019 по 2022 год Бойчук играл за львовский «Рух» и был одним из лидером команды. Всего он провел за «Рух» 76 матчей и забил 4 гола. В январе 2023 года он покинул львовский клуб.
Детали контракта Бойчука с «Металлистом» неизвестны.
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Кучук долго в него верил но он не потянул. в Металлисте он когда то начинал хорошо, но не сложилось