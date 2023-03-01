ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Руха подписал контракт с Металлистом

Украинский футбольный клуб «Металлист» официально объявил о подписании правого вингера Богдана Бойчука.

26-летний футболист является воспитанником харьковского клуба и именно в футболке «Металлиста» дебютировал в УПЛ. В 2016 году он перебрался в молдавскую «Зорю».

С 2019 по 2022 год Бойчук играл за львовский «Рух» и был одним из лидером команды. Всего он провел за «Рух» 76 матчей и забил 4 гола. В январе 2023 года он покинул львовский клуб.

Детали контракта Бойчука с «Металлистом» неизвестны.