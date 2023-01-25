ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с 26-летним украинским вингером

Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с 26-летним украинским правым вингером Богдана Бойчуком.

Сообщается, что стороны разошлись по обоюдному согласию.

Бойчук выступал во львовской команде с 2019 года. За это время в футболке «Руха» он провел 79 матчей, в которых отличился 4 голами.

За свою карьеру Бойчук также играл в «Металлисте», молдавской «Заре», «Нефтехимике» из рф и в «Динамо-Авто» из Тирасполя.