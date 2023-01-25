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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 15:08 | Обновлено 25 января 2023, 15:14
837
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с 26-летним украинским вингером

Богдан Бойчук покинул львовскую команду

25 января 2023, 15:08 | Обновлено 25 января 2023, 15:14
837
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с 26-летним украинским вингером
ФК Рух Львов. Богдан Бойчук

Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с 26-летним украинским правым вингером Богдана Бойчуком.

Сообщается, что стороны разошлись по обоюдному согласию.

Бойчук выступал во львовской команде с 2019 года. За это время в футболке «Руха» он провел 79 матчей, в которых отличился 4 голами.

За свою карьеру Бойчук также играл в «Металлисте», молдавской «Заре», «Нефтехимике» из рф и в «Динамо-Авто» из Тирасполя.

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Источник ФК Рух Львов
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