Украина. Премьер лига25 января 2023, 15:08 | Обновлено 25 января 2023, 15:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с 26-летним украинским вингером
Богдан Бойчук покинул львовскую команду
25 января 2023, 15:08 | Обновлено 25 января 2023, 15:14
837
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Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с 26-летним украинским правым вингером Богдана Бойчуком.
Сообщается, что стороны разошлись по обоюдному согласию.
Бойчук выступал во львовской команде с 2019 года. За это время в футболке «Руха» он провел 79 матчей, в которых отличился 4 голами.
За свою карьеру Бойчук также играл в «Металлисте», молдавской «Заре», «Нефтехимике» из рф и в «Динамо-Авто» из Тирасполя.
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