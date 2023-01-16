Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Игрок пока что получил контракт только до конца сезона
«Шахтер» подтвердил подписание контракта с центральным защитником Ярославом Ракицким. Игрок перебрался в команду на правах свободного агента.
Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.
33-летний Ракицкий является воспитанником клуба, с 2009 по 2019 год провел за первую команду 326 матчей, забил 14 голов и выиграл 19 трофеев.
Первую часть нынешнего сезона Ярослав провел в Турции в составе команды «Адана Демирспор». Кроме того, Ракицкий с 2019 по 2022 год играл в российском «Зените».
🧡 Ярослав Ракицький повертається до «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо додому! 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023
Вихованець клубу підписав із «гірниками» контракт до кінця сезону.
Дізнайтеся більше: https://t.co/z33LLbSFcT.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/xlV6O9VMrO
🧡 З поверненням! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/51LZl4wi8X— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023
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