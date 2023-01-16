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  4. Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 17:50 | Обновлено 16 января 2023, 18:00
5547
30

Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером

Игрок пока что получил контракт только до конца сезона

16 января 2023, 17:50 | Обновлено 16 января 2023, 18:00
5547
30
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
ФК Шахтер

«Шахтер» подтвердил подписание контракта с центральным защитником Ярославом Ракицким. Игрок перебрался в команду на правах свободного агента.

Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

33-летний Ракицкий является воспитанником клуба, с 2009 по 2019 год провел за первую команду 326 матчей, забил 14 голов и выиграл 19 трофеев.

Первую часть нынешнего сезона Ярослав провел в Турции в составе команды «Адана Демирспор». Кроме того, Ракицкий с 2019 по 2022 год играл в российском «Зените».

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 30
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Burevestnik
ордець, іванісенія, тимощук та інші звьйозди шд на підході в найкращій клуб ... ... ... 
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+4
Alex Tymchenko
Токсичное возвращение
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+4
Trollface
Отпистить всей командой. 
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+2
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Tom
мудак
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+2
Leo Leo
Добро пожаловать домой!
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+2
fc_tre_penne
Знову буде триматися за печінку під час гімну?
Ответить
+2
Алексей Петров
Значит продают Матвиенко, другой причины подписывать Ракицкого на полгода я не вижу.
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+1
nick07
навряд чи користь у УПЛ перевершить іміджеві втрати ШД. Рішення сумнівне. 
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+1
Фанькин кот
Если только на полгода, то ладно. Как бы не отфутболили (несмотря на определенные политические ньюансы), предоставили возможность завершить карьеру в родном клубе. Шахте по-любому респект!
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0
ZANREGENT1993
Замена Мудрику!!! С возвращением!
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0
introvert
Сумнівна користь на полі, шалені іміджеві втрати. Навіть ті мої нечисельні знайомі, які продовжували вболівати за Шахтар, сказали,  що відтепер вболіватимуть виключно проти нього.
Така собі оборудка.
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0
Finger
Ракицький-кацапська гнида!!
Ответить
-1
mekhanik33
Та на на!!!!!!!!
Велкам!
Ответить
-1
Remark
Фу... аж до рвоты позывы! С этого момента даже в еврокубка за Шахту не болею. Это такой смачный харчище в лицо всем украинцам. Теперь ждем еще возвращение тимощука в родную гавань. По логике должны теперь всех змей пригреть, отогреть и выбелить!
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-1
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CheMP
Ярік,їбаш! 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Bond
Тимощук наступний, його вже тут "чекають"!
Ответить
-1
Хутин Пуйло
Наплювали в обличчя всiм українцям
Ответить
-2
Alex Tymchenko
Футболки посвящённые этому камбеку будут? 
Ответить
-2
Умник
Ура пара бондарь ярик это шанс что мы станем опять чемпионами
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Хутин Пуйло
Сепар на родные болота вернулся
Ответить
-6
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