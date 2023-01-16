Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером

«Шахтер» подтвердил подписание контракта с центральным защитником Ярославом Ракицким. Игрок перебрался в команду на правах свободного агента.

Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

33-летний Ракицкий является воспитанником клуба, с 2009 по 2019 год провел за первую команду 326 матчей, забил 14 голов и выиграл 19 трофеев.

Первую часть нынешнего сезона Ярослав провел в Турции в составе команды «Адана Демирспор». Кроме того, Ракицкий с 2019 по 2022 год играл в российском «Зените».