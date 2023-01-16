Украина. Премьер лига16 января 2023, 10:17 | Обновлено 16 января 2023, 10:30
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Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем
Легионер покинул украинский клуб
16 января 2023, 10:17 | Обновлено 16 января 2023, 10:30
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Криворожский «Кривбасс» проинформировал о том, что достигнута взаимная договоренность о том, что контракт 27-летнего Драгана Ловрича будет расторгнут.
Клуб выразил хорвату благодарность за выступления в «Кривбассе». Напомним, Ловрич пополнил криворожский коллектив летом 2021 года и провел в общей сложности за него 15 матчей, забил 1 гол.
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