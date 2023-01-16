Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 10:17 | Обновлено 16 января 2023, 10:30
302
0

Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем

Легионер покинул украинский клуб

16 января 2023, 10:17 | Обновлено 16 января 2023, 10:30
302
0
Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем
ФК Кривбасс. Драган Ловрич

Криворожский «Кривбасс» проинформировал о том, что достигнута взаимная договоренность о том, что контракт 27-летнего Драгана Ловрича будет расторгнут.

Клуб выразил хорвату благодарность за выступления в «Кривбассе». Напомним, Ловрич пополнил криворожский коллектив летом 2021 года и провел в общей сложности за него 15 матчей, забил 1 гол.

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Рома не может купить Мудрика за 100 миллионов»
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
Кривбасс Кривой Рог Драган Ловрич трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Теннис | 16 января 2023, 03:28 10
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023

Украинка в двух сетах справилась с Амандой Анисимовой

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16 января 2023, 00:15 36
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Футбол | 15.01.2023, 20:25
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Футбол | 16.01.2023, 07:52
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Футбол | 15.01.2023, 20:31
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 166
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
14.01.2023, 23:23 31
Футбол
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
14.01.2023, 15:40 13
Бокс
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
15.01.2023, 04:30 3
Футбол
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
15.01.2023, 02:08 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности