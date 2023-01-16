Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем

Криворожский «Кривбасс» проинформировал о том, что достигнута взаимная договоренность о том, что контракт 27-летнего Драгана Ловрича будет расторгнут.

Клуб выразил хорвату благодарность за выступления в «Кривбассе». Напомним, Ловрич пополнил криворожский коллектив летом 2021 года и провел в общей сложности за него 15 матчей, забил 1 гол.