ВЕРНИДУБ – о зимних трансферах Кривбасса: «Пополнения еще будут»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал подписание первых зимних новичков.



– Юрий Николаевич, довольны ли трансферной кампанией команды?

– Да, мы потихоньку начинаем пополнять состав. Но есть и потери: Хобленко ушел в аренду в «Карпаты», Зотько попросился, захотел уйти. Никто не возражал, потому Ивана отпустили. Также пошел Ловрич. Что касается Волошина, то до конца ничего не решено. Он поедет на сборы из «Динамо», а потом покажет время.



Что касается приобретений, то мы действительно неплохо начали работать в этом году. Взяли неплохого центрального левоногого защитника. Бескоровайный – молодой перспективный футболист, заявивший о себе в Европе. Очень рассчитываем на то, что он быстро вольется в коллектив и поможет нам во втором круге.



Лунева все прекрасно знают, и я в том числе. Также на него рассчитываю. 24 года – возраст, когда себя нужно показывать и идти дальше. Надеюсь, что в «Кривбассе» он сделает шаг вперед. Ну и третье приобретение – Приходько. Криворожский футболист, которого тоже все хорошо знают. Он также сделает все, чтобы занять место в стартовом составе и принести пользу «Кривбассу».



На этих подписаниях мы не останавливаемся, работаем еще по некоторым направлениям. Секреты раскрывать не буду, но надеюсь, пополнения еще будут, – сказал Вернидуб.

Отметим, что «Кривбасс» ушел на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ.