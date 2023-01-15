Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ – о зимних трансферах Кривбасса: «Пополнения еще будут»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 12:38 |
105
0

ВЕРНИДУБ – о зимних трансферах Кривбасса: «Пополнения еще будут»

Главный тренер криворожского клуба – о кадровой ситуации в команде

15 января 2023, 12:38 |
105
0
ВЕРНИДУБ – о зимних трансферах Кривбасса: «Пополнения еще будут»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал подписание первых зимних новичков.

– Юрий Николаевич, довольны ли трансферной кампанией команды?
– Да, мы потихоньку начинаем пополнять состав. Но есть и потери: Хобленко ушел в аренду в «Карпаты», Зотько попросился, захотел уйти. Никто не возражал, потому Ивана отпустили. Также пошел Ловрич. Что касается Волошина, то до конца ничего не решено. Он поедет на сборы из «Динамо», а потом покажет время.

Что касается приобретений, то мы действительно неплохо начали работать в этом году. Взяли неплохого центрального левоногого защитника. Бескоровайный – молодой перспективный футболист, заявивший о себе в Европе. Очень рассчитываем на то, что он быстро вольется в коллектив и поможет нам во втором круге.

Лунева все прекрасно знают, и я в том числе. Также на него рассчитываю. 24 года – возраст, когда себя нужно показывать и идти дальше. Надеюсь, что в «Кривбассе» он сделает шаг вперед. Ну и третье приобретение – Приходько. Криворожский футболист, которого тоже все хорошо знают. Он также сделает все, чтобы занять место в стартовом составе и принести пользу «Кривбассу».

На этих подписаниях мы не останавливаемся, работаем еще по некоторым направлениям. Секреты раскрывать не буду, но надеюсь, пополнения еще будут, – сказал Вернидуб.

Отметим, что «Кривбасс» ушел на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Йожеф САБО: «Переход Цыганкова в Жирону – это просто куда-то уйти»
Челси полностью доверяет тренеру, Мудрик – одно из доказательств
Айнтрахт, Брюгге и другие клубы. У Цыганкова было много вариантов
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Бокс | 15 января 2023, 09:05 5
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»

Стороны договорились о поединке, который пройдет в мае

Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Футбол | 14 января 2023, 16:25 17
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити

«Красные дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 2:1

Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
Футбол | 14.01.2023, 20:03
Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
Футбол | 15.01.2023, 00:49
ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Бокс | 14.01.2023, 15:40
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
13.01.2023, 10:36 1
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
15.01.2023, 03:03 2
Другие виды
Умер Сергей Долбилов
Умер Сергей Долбилов
14.01.2023, 18:53 4
Бокс
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
14.01.2023, 18:05 9
Футбол
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
14.01.2023, 10:09 55
Футбол
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
13.01.2023, 16:56 6
Биатлон
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
14.01.2023, 23:23 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности