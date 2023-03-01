Украина. Первая лига01 марта 2023, 17:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-форварда Ворсклы и Вереса
Михаил Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге
01 марта 2023, 17:11 |
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Клуб Первой лиги «Буковина» официально сообщил о подписании контракта с известным форвардом Михаилом Сергийчуком. Условия сделки не сообщаются.
Предыдущим клубом в карьере Сергийчука был «Верес», который он покинул в декабре прошлого года. Также форвард известен по выступлениям в УПЛ за «Ворсклу», «Карпаты», «Олимпик» Донецк и «Десну».
В составе «Ворсклы» и латвийского «Вентспилса» 31-летний Сергийчук выступал в Лиге Европы.
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