ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-форварда Ворсклы и Вереса

Клуб Первой лиги «Буковина» официально сообщил о подписании контракта с известным форвардом Михаилом Сергийчуком. Условия сделки не сообщаются.

Предыдущим клубом в карьере Сергийчука был «Верес», который он покинул в декабре прошлого года. Также форвард известен по выступлениям в УПЛ за «Ворсклу», «Карпаты», «Олимпик» Донецк и «Десну».

В составе «Ворсклы» и латвийского «Вентспилса» 31-летний Сергийчук выступал в Лиге Европы.