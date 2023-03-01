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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-форварда Ворсклы и Вереса
Украина. Первая лига
01 марта 2023, 17:11 |
595
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-форварда Ворсклы и Вереса

Михаил Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге

01 марта 2023, 17:11 |
595
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-форварда Ворсклы и Вереса
ФК Буковина. Михаил Сергийчук

Клуб Первой лиги «Буковина» официально сообщил о подписании контракта с известным форвардом Михаилом Сергийчуком. Условия сделки не сообщаются.

Предыдущим клубом в карьере Сергийчука был «Верес», который он покинул в декабре прошлого года. Также форвард известен по выступлениям в УПЛ за «Ворсклу», «Карпаты», «Олимпик» Донецк и «Десну».

В составе «Ворсклы» и латвийского «Вентспилса» 31-летний Сергийчук выступал в Лиге Европы.

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Буковина Черновцы Михаил Сергийчук
Источник ФК Буковина
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