Украина. Премьер лига01 марта 2023, 22:50 |
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Защитник Шахтера продолжит карьеру в Минае
Андрей Булеза вернулся в Закарпатье
01 марта 2023, 22:50 |
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19-летний левый фулбек молодежной команды «Шахтера» Андрей Булеза продолжит карьеру в «Минае».
Клуб из Закарпатья уже заявил новичка на весеннюю часть сезона в УПЛ-2022/23, однако стороны пока о сделке не оглашали.
По информации портала Transfermarkt, Булеза будет выступать за «Минай» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.
Отметим, что Булеза является уроженцем села Заречье, которое находится в Закарпатской области. В 2017 году юный футболист присоединился к академии «Шахтера».
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