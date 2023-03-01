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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 22:50 |
1535
0

Защитник Шахтера продолжит карьеру в Минае

Андрей Булеза вернулся в Закарпатье

01 марта 2023, 22:50 |
1535
0
Защитник Шахтера продолжит карьеру в Минае
ФК Шахтер. Андрей Булеза

19-летний левый фулбек молодежной команды «Шахтера» Андрей Булеза продолжит карьеру в «Минае».

Клуб из Закарпатья уже заявил новичка на весеннюю часть сезона в УПЛ-2022/23, однако стороны пока о сделке не оглашали.

upl.ua

По информации портала Transfermarkt, Булеза будет выступать за «Минай» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

Отметим, что Булеза является уроженцем села Заречье, которое находится в Закарпатской области. В 2017 году юный футболист присоединился к академии «Шахтера».

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Андрей Булеза Шахтер Донецк Минай трансферы УПЛ трансферы
Источник УПЛ
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