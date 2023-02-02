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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Днепра-1
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 15:03 |
354
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Днепра-1

Сергей Логинов сменил клуб

02 февраля 2023, 15:03 |
354
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Днепра-1
ФК Александрия. Сергей Логинов

«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Днепра-1» Сергей Логинова. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

О том, что Логинов перейдет в «Александрию», сообщалось еще вчера. 32-летний защитник не тренировался с командой на зимних сборах.

В текущем сезоне Логинов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Логинов выступал за «Днепр-1» с начала основания клуба.

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Александрия Сергей Логинов Днепр-1
Источник ФК Александрия
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