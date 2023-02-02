Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 15:03 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Днепра-1
Сергей Логинов сменил клуб
02 февраля 2023, 15:03 |
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«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Днепра-1» Сергей Логинова. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
О том, что Логинов перейдет в «Александрию», сообщалось еще вчера. 32-летний защитник не тренировался с командой на зимних сборах.
В текущем сезоне Логинов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Логинов выступал за «Днепр-1» с начала основания клуба.
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