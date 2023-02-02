ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Днепра-1

«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Днепра-1» Сергей Логинова. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

О том, что Логинов перейдет в «Александрию», сообщалось еще вчера. 32-летний защитник не тренировался с командой на зимних сборах.

В текущем сезоне Логинов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Логинов выступал за «Днепр-1» с начала основания клуба.