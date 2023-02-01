Был в клубе с начала основания. Опытный защитник покинет Днепр-1

32-летний украинский центральный защитник «Днепра-1» Сергей Логинов покинет команду.

По информации «FCNIPRO», Сергей присоединится к «Александрии».

В текущем сезоне Логинов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Логинов выступал за «Днепр-1» с начала основания клуба. Еще в 2017 году Сергей играл с днепровской командой в Первой лиге Украины.

Ранее сообщалось, что Логинов вместе с Валерием Юрчуком не тренируется с командой.