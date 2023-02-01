Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 21:22 |
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Был в клубе с начала основания. Опытный защитник покинет Днепр-1
Сергей Логинов перейдет в «Александрию»
01 февраля 2023, 21:22 |
1594
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32-летний украинский центральный защитник «Днепра-1» Сергей Логинов покинет команду.
По информации «FCNIPRO», Сергей присоединится к «Александрии».
В текущем сезоне Логинов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Логинов выступал за «Днепр-1» с начала основания клуба. Еще в 2017 году Сергей играл с днепровской командой в Первой лиге Украины.
Ранее сообщалось, что Логинов вместе с Валерием Юрчуком не тренируется с командой.
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