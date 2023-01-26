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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 13:59 |
1582
3

Две легенды Днепра-1 не тренируются с командой

Скорее всего, Юрчук и Логинов будут искать себе новый клубы

26 января 2023, 13:59 |
1582
3
Две легенды Днепра-1 не тренируются с командой
СК Днепр-1. Сергей Логинов

Два игрока «Днепра-1», Валерий Юрчук и Сергей Логинов, сейчас не тренируются с командой. Скорее всего, они покинут клуб и будут искать себе новое место работы.

32-летний голкипер Юрчук в нынешнем сезоне провел всего 1 матч за «Днепр-1». На счету защитника Логинова 1 гол в 10 матчах.

Контракт Логинова истекает в конце текущего сезона, соглашение Юрчука действует до лета 2024 года. Оба игрока выступает за «Днепр-1» с первого матча клуба на профессиональном уровне.

Ранее экс-игрок «Днепра-1» Артем Громов перешел в АЕК из Ларнаки.

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Валерий Юрчук Сергей Логинов Днепр-1
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии 3
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Dmytro Dmytro
Афффтор? Які легенди в цього недоклубу? Якому скільки років? За 5 років можна стати легендами? Афффтор на пенЦію)))
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0
donnerwetter
Откуда у Днепра-1 легенды, если клуб образован всего лишь в марте 2017 года?    Вот Громов это известная фигура, но до легенды как то не дотянул.
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0
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