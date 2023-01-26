Две легенды Днепра-1 не тренируются с командой

Два игрока «Днепра-1», Валерий Юрчук и Сергей Логинов, сейчас не тренируются с командой. Скорее всего, они покинут клуб и будут искать себе новое место работы.

32-летний голкипер Юрчук в нынешнем сезоне провел всего 1 матч за «Днепр-1». На счету защитника Логинова 1 гол в 10 матчах.

Контракт Логинова истекает в конце текущего сезона, соглашение Юрчука действует до лета 2024 года. Оба игрока выступает за «Днепр-1» с первого матча клуба на профессиональном уровне.

Ранее экс-игрок «Днепра-1» Артем Громов перешел в АЕК из Ларнаки.