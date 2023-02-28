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  4. Львов подписал африканского защитника. У команды уже 13 новичков
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 13:49 |
616
1

Львов подписал африканского защитника. У команды уже 13 новичков

Клуб подписал Оула Траоре

28 февраля 2023, 13:49 |
616
1
Львов подписал африканского защитника. У команды уже 13 новичков
ФК Львов. Оула Траоре

Клуб УПЛ «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Оула Абассом Траоре, который перешел в команду на правах свободного агента.

О сроках контракта информации нет. Может сыграть в центре обороны и на левом фланге.

27-летний представитель Буркина-Фасо стал 13-м зимним новичком аутсайдера чемпионата Украины. Ранее Траоре выступал в Буркина-Фасо и Гвинее.

Провел 8 матчей за национальную сборную.

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Источник ФК Львов
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Злий Глобинець
Ще один буркінієць і також Траоре. В них там мабуть у 50% аборигенів прізвище Траоре
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