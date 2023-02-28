Львов подписал африканского защитника. У команды уже 13 новичков

Клуб УПЛ «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Оула Абассом Траоре, который перешел в команду на правах свободного агента.

О сроках контракта информации нет. Может сыграть в центре обороны и на левом фланге.

27-летний представитель Буркина-Фасо стал 13-м зимним новичком аутсайдера чемпионата Украины. Ранее Траоре выступал в Буркина-Фасо и Гвинее.

Провел 8 матчей за национальную сборную.