Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 13:49 |
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Львов подписал африканского защитника. У команды уже 13 новичков
Клуб подписал Оула Траоре
28 февраля 2023, 13:49 |
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Клуб УПЛ «Львов» объявил о подписании контракта с защитником Оула Абассом Траоре, который перешел в команду на правах свободного агента.
О сроках контракта информации нет. Может сыграть в центре обороны и на левом фланге.
27-летний представитель Буркина-Фасо стал 13-м зимним новичком аутсайдера чемпионата Украины. Ранее Траоре выступал в Буркина-Фасо и Гвинее.
Провел 8 матчей за национальную сборную.
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Комментарии 1
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Ще один буркінієць і також Траоре. В них там мабуть у 50% аборигенів прізвище Траоре
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