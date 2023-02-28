ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива

Израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива объявил о переходе на правах аренды форварда Эдуардо Герреро в луганскую «Зарю».

23-игрок атаки будет играть в команде Патрика ван Леувена до конца нынешнего сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на Герреро.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала полузащитника Кирилла Дришлюка, который до этого покинул «Александрию» в статусе свободного агента.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 4-е место с 28-ю очками после 15 игр.