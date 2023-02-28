Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 18:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:54
530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
Луганчане пригласили панамца Эдуардо Герреро
28 февраля 2023, 18:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:54
530
0
Израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива объявил о переходе на правах аренды форварда Эдуардо Герреро в луганскую «Зарю».
23-игрок атаки будет играть в команде Патрика ван Леувена до конца нынешнего сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на Герреро.
Ранее сообщалось, что «Заря» подписала полузащитника Кирилла Дришлюка, который до этого покинул «Александрию» в статусе свободного агента.
«Заря» в таблице УПЛ занимает 4-е место с 28-ю очками после 15 игр.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 февраля 2023, 10:00 0
Украинский боксер – о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри
Футбол | 28 февраля 2023, 18:10 0
Львовяне вылетели из Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 28.02.2023, 10:25
Футбол | 27.02.2023, 20:23
Зимние виды | 27.02.2023, 19:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.02.2023, 10:08 14
27.02.2023, 13:05 4
27.02.2023, 16:25 13
27.02.2023, 01:23
28.02.2023, 12:56 20
28.02.2023, 08:59 11
27.02.2023, 06:10 7
26.02.2023, 20:15 39