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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 18:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:54
530
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива

Луганчане пригласили панамца Эдуардо Герреро

28 февраля 2023, 18:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:54
530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
ФК Маккаби Тель-Авив. Эдуардо Герреро

Израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива объявил о переходе на правах аренды форварда Эдуардо Герреро в луганскую «Зарю».

23-игрок атаки будет играть в команде Патрика ван Леувена до конца нынешнего сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на Герреро.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала полузащитника Кирилла Дришлюка, который до этого покинул «Александрию» в статусе свободного агента.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 4-е место с 28-ю очками после 15 игр.

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Заря Луганск Эдуардо Герреро трансферы УПЛ трансферы
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