Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 12:11 |
977
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
Кирилл Дришлюк перебрался в команду ван Леувена
28 февраля 2023, 12:11 |
977
0
Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Кирилла Дришлюка. О сроке контракта информации нет.
Ранее Кирилл покинул состав «Александрии» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне УПЛ 23-летний игрок провел 12 матчей. Всего за «Александрию» отыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
Ранее чемпион мира в составе сборной Украины U-20 выступал за «Зирку» и «Спартакс» (Латвия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2023, 12:56 3
Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях
Футбол | 28 февраля 2023, 06:59 7
Президент «Ингульца» грубо оскорбляет журналиста Дмитрия Гордона
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.02.2023, 13:05 4
27.02.2023, 11:12
Бокс
27.02.2023, 15:03 7
27.02.2023, 10:08 14
26.02.2023, 19:35 7
26.02.2023, 12:37 6
26.02.2023, 17:45 30