Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 12:11 |
977
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника

Кирилл Дришлюк перебрался в команду ван Леувена

28 февраля 2023, 12:11 |
977
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
ФК Заря. Кирилл Дришлюк

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Кирилла Дришлюка. О сроке контракта информации нет.

Ранее Кирилл покинул состав «Александрии» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне УПЛ 23-летний игрок провел 12 матчей. Всего за «Александрию» отыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Ранее чемпион мира в составе сборной Украины U-20 выступал за «Зирку» и «Спартакс» (Латвия).

По теме:
Тоттенхэм проявляет интерес к Соломону
Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего форварда
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Заря Луганск Кирилл Дришлюк трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Заря
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Футбол | 28 февраля 2023, 12:56 3
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер

Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях

ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Футбол | 28 февраля 2023, 06:59 7
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»

Президент «Ингульца» грубо оскорбляет журналиста Дмитрия Гордона

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
27.02.2023, 11:12
Футбол
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
27.02.2023, 15:03 7
Футбол
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
26.02.2023, 12:37 6
Бокс
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности