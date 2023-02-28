ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Кирилла Дришлюка. О сроке контракта информации нет.

Ранее Кирилл покинул состав «Александрии» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне УПЛ 23-летний игрок провел 12 матчей. Всего за «Александрию» отыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Ранее чемпион мира в составе сборной Украины U-20 выступал за «Зирку» и «Спартакс» (Латвия).