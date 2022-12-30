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Украина. Первая лига
30 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:50
381
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря ФК Львов

Александр Ильющенков вернулся в команду, в которой играл ранее

30 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:50
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря ФК Львов
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак и Александр Ильющенков

32-летний вратарь Александр Ильющенков и львовские «Карпаты» заключили контракт продолжительностью в два с половиной года. Соглашение между «Карпатами» и футболистом вступает в силу с января.

Последние три сезона Ильющенков провел в составе ФК «Львов». В текущем чемпионате кипер сыграл 10 поединков, в которых пропустил 13 мячей.

Свою карьеру Александр начинал в родном Тернополе, где играл за местную «Ниву», откуда перебрался в «Энергетик». В 2011 году Ильющенков подписал контракт с «Карпатами», за которые провел 21 матч в Премьер-лиге и пропустил 35 голов. Позже вратарь выступал в молдавском «Тирасполе», харьковском «Металлисте», грузинском «Сионе», ровенском «Вересе» и винниковском «Рухе».

«Карпаты» завершили первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги (Группа А).

Сообщалось, что у Ильющенков может продолжить карьеру в одном из американских клубов.

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Источник ФК Карпаты Львов
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