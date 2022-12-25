Или остаться во Львове, или играть в США. Украинец получил два предложения

Украинский голкипер ФК «Львов» Александр Ильющенков может продолжить карьеру в одном из американских клубов, или сменить команду во Львове и стать игроком «Карпат».

32-летний Ильющенков получил предложение от клуба из США, но название клуба не сообщается. Также львовские «Карпаты» проявляют интерес к игроку. К слову, Александр выступал за «Карпаты» с 2011 по 2015 года. Правда, статистика Ильющенкова оставляет желать лучшего: в 23 матчах он пропустил 37 голов.

В текущем сезоне Александр сыграл за ФК «Львов» десять поединков, в которых пропустил 13 голов.

Контракт голкипера с львовским клубом действителен до июня следующего года.

Ранее стало известно, что «Полесье» нацелилось на двух игроков из УПЛ.