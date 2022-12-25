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Украина. Премьер лига
25 декабря 2022, 20:28 | Обновлено 25 декабря 2022, 20:29
1337
0

Или остаться во Львове, или играть в США. Украинец получил два предложения

Александр Ильющенков может продолжить карьеру в «Карпатах», или в американском клубе

25 декабря 2022, 20:28 | Обновлено 25 декабря 2022, 20:29
1337
0
Или остаться во Львове, или играть в США. Украинец получил два предложения
ФК Карпаты. Александр Ильющенков

Украинский голкипер ФК «Львов» Александр Ильющенков может продолжить карьеру в одном из американских клубов, или сменить команду во Львове и стать игроком «Карпат».

32-летний Ильющенков получил предложение от клуба из США, но название клуба не сообщается. Также львовские «Карпаты» проявляют интерес к игроку. К слову, Александр выступал за «Карпаты» с 2011 по 2015 года. Правда, статистика Ильющенкова оставляет желать лучшего: в 23 матчах он пропустил 37 голов.

В текущем сезоне Александр сыграл за ФК «Львов» десять поединков, в которых пропустил 13 голов.

Контракт голкипера с львовским клубом действителен до июня следующего года.

Ранее стало известно, что «Полесье» нацелилось на двух игроков из УПЛ.

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Источник Sportarena
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