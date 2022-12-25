Усиление. Лидер Первой лиги планирует подписать двух игроков из клубов УПЛ

Лидер Первой лиги Украины в группе А «Полесье» планирует подписать двух игроков из клубов УПЛ в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что еще до наступления нового года житомирский клуб может усилиться Борисом Крушинским и Сергеем Чоботенко.

Сейчас Крушинский выступает за ФК «Львов», а Чоботенко – за «Колос». В текущем сезоне полузащитник Крушинский провел в УПЛ 14 матчей, в которых отметился 1 голом, а защитник Чоботонко отыграл за «Колос» в сезоне 2022/23 12 матчей и дважды отметился взятием ворот.

Ранее сообщалось, что «Львов» заинтересовался лидером «Вереса».

Отметим, что «Полесье» завершило первую часть Первой лиги Украины в группе А на первом месте, ни разу не проиграв.