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Украина. Премьер лига
25 декабря 2022, 20:05 | Обновлено 25 декабря 2022, 20:17
1308
0

Усиление. Лидер Первой лиги планирует подписать двух игроков из клубов УПЛ

«Полесье» хочет подписать Бориса Крушинского и Сергея Чоботенко

25 декабря 2022, 20:05 | Обновлено 25 декабря 2022, 20:17
1308
0
Усиление. Лидер Первой лиги планирует подписать двух игроков из клубов УПЛ
Instagram. Сергей Чоботенко

Лидер Первой лиги Украины в группе А «Полесье» планирует подписать двух игроков из клубов УПЛ в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что еще до наступления нового года житомирский клуб может усилиться Борисом Крушинским и Сергеем Чоботенко.

Сейчас Крушинский выступает за ФК «Львов», а Чоботенко – за «Колос». В текущем сезоне полузащитник Крушинский провел в УПЛ 14 матчей, в которых отметился 1 голом, а защитник Чоботонко отыграл за «Колос» в сезоне 2022/23 12 матчей и дважды отметился взятием ворот.

Ранее сообщалось, что «Львов» заинтересовался лидером «Вереса».

Отметим, что «Полесье» завершило первую часть Первой лиги Украины в группе А на первом месте, ни разу не проиграв.

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Источник Sportarena
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