Чемпионат Украины25 декабря 2022, 19:39 |
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Вернется к истокам? Лидер Вереса заинтересовал два львовских клуба
«Рух» и «Львов» хотят подписать Виталия Дахновского
25 декабря 2022, 19:39 |
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Два украинских клуба «Рух» Львов и «Львов» заинтересовались лидером ровенского «Вереса» Виталием Дахновским.
Дахновский является воспитанником ФК «Львов», но за основную команду так и не сыграл.
Вингер «Вереса» в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.
К слову, летом 2022 года Дахновский продлил контракт с «Вересом». Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024/25.
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