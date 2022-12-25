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  4. Вернется к истокам? Лидер Вереса заинтересовал два львовских клуба
Чемпионат Украины
25 декабря 2022, 19:39 |
251
0

Вернется к истокам? Лидер Вереса заинтересовал два львовских клуба

«Рух» и «Львов» хотят подписать Виталия Дахновского

25 декабря 2022, 19:39 |
251
0
Вернется к истокам? Лидер Вереса заинтересовал два львовских клуба
ФК Верес. Виталий Дахновский

Два украинских клуба «Рух» Львов и «Львов» заинтересовались лидером ровенского «Вереса» Виталием Дахновским.

Дахновский является воспитанником ФК «Львов», но за основную команду так и не сыграл.

Вингер «Вереса» в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.

К слову, летом 2022 года Дахновский продлил контракт с «Вересом». Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024/25.

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Источник Sportarena
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