Вернется к истокам? Лидер Вереса заинтересовал два львовских клуба

Два украинских клуба «Рух» Львов и «Львов» заинтересовались лидером ровенского «Вереса» Виталием Дахновским.

Дахновский является воспитанником ФК «Львов», но за основную команду так и не сыграл.

Вингер «Вереса» в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.

К слову, летом 2022 года Дахновский продлил контракт с «Вересом». Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024/25.