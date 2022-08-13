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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 12:11 | Обновлено 13 августа 2022, 12:15
284
0

Один из лидеров Вереса продлил контракт с клубом

Виталий Дахновский подписал новое соглашение с командой

13 августа 2022, 12:11 | Обновлено 13 августа 2022, 12:15
284
0
Один из лидеров Вереса продлил контракт с клубом
ФК Верес. Виталий Дахновский

«Верес» официально объявил о продлении контракта с Виталием Дахновским

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский продолжил сотрудничество с клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024-2025.

Виталий прошел с командой путь из Первой лиги. Новый сезон для двадцатитрехлетнего Виталия Дахновского станет третьим подряд в составе ровенчан. В двух предыдущих полузащитник сыграл за Верес 47 матчей, забил 3 гола и стал чемпионом Первой лиги. 15 матчей он провел в УПЛ. 

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Источник ФК Верес
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