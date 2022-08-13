Один из лидеров Вереса продлил контракт с клубом
Виталий Дахновский подписал новое соглашение с командой
«Верес» официально объявил о продлении контракта с Виталием Дахновским.
Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский продолжил сотрудничество с клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024-2025.
Виталий прошел с командой путь из Первой лиги. Новый сезон для двадцатитрехлетнего Виталия Дахновского станет третьим подряд в составе ровенчан. В двух предыдущих полузащитник сыграл за Верес 47 матчей, забил 3 гола и стал чемпионом Первой лиги. 15 матчей он провел в УПЛ.
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