Один из лидеров Вереса продлил контракт с клубом

«Верес» официально объявил о продлении контракта с Виталием Дахновским.

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский продолжил сотрудничество с клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 3 года – до завершения сезона 2024-2025.

Виталий прошел с командой путь из Первой лиги. Новый сезон для двадцатитрехлетнего Виталия Дахновского станет третьим подряд в составе ровенчан. В двух предыдущих полузащитник сыграл за Верес 47 матчей, забил 3 гола и стал чемпионом Первой лиги. 15 матчей он провел в УПЛ.