Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 15:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал защитника Динамо
Никита Кравченко вернулся в расположение команды
17 февраля 2023, 15:11 |
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Клуб УПЛ «Колос» подтвердил аренду защитника Никиты Кравченко, который принадлежит «Динамо». Киевляне отдали игрока до конца нынешнего года.
25-летний Кравченко уже выступал за «Колос» в сезоне 2020/21.
В нынешнем сезоне успел провести за «Динамо» три матча в УПЛ. Кроме того, выступал за «Днепр-1».
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