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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 15:11 |
1031
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал защитника Динамо

Никита Кравченко вернулся в расположение команды

17 февраля 2023, 15:11 |
1031
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал защитника Динамо
ФК Колос. Никита Кравченко

Клуб УПЛ «Колос» подтвердил аренду защитника Никиты Кравченко, который принадлежит «Динамо». Киевляне отдали игрока до конца нынешнего года.

25-летний Кравченко уже выступал за «Колос» в сезоне 2020/21.

В нынешнем сезоне успел провести за «Динамо» три матча в УПЛ. Кроме того, выступал за «Днепр-1».

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Колос Ковалевка Динамо Киев Никита Кравченко трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Колос Ковалевка
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