ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал защитника Динамо

Клуб УПЛ «Колос» подтвердил аренду защитника Никиты Кравченко, который принадлежит «Динамо». Киевляне отдали игрока до конца нынешнего года.

25-летний Кравченко уже выступал за «Колос» в сезоне 2020/21.

В нынешнем сезоне успел провести за «Динамо» три матча в УПЛ. Кроме того, выступал за «Днепр-1».