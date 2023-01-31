ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал полузащитника

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Александром Васильевым. О сроке соглашения информации нет.

Первую часть сезона 28-летний игрок провел в составе ФК «Львов». Отыграл 13 матчей, забил 1 гол и сделал результативную передачу.

«Черноморец» неудачно провел первую часть сезона. Команда Романа Григорчука ушла на перерыв на 15-й позиции.