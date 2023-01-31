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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 15:45 |
318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал полузащитника

Александр Васильев усилил состав одного из аутсайдеров УПЛ

31 января 2023, 15:45 |
318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал полузащитника
ФК Черноморец. Александр Васильев

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Александром Васильевым. О сроке соглашения информации нет.

Первую часть сезона 28-летний игрок провел в составе ФК «Львов». Отыграл 13 матчей, забил 1 гол и сделал результативную передачу.

«Черноморец» неудачно провел первую часть сезона. Команда Романа Григорчука ушла на перерыв на 15-й позиции.

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Источник ФК Черноморец
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