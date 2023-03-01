Украина. Премьер лига01 марта 2023, 20:24 |
930
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер дозаявил Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ
Ранее форварда сватали в другую команду
01 марта 2023, 20:24 |
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26-летний центрфорвард Андрей Борячук продолжит карьеру в «Шахтере».
Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, информация о чем уже содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за «Металлист 1925». На счету форварда 3 забитых мяча в 8 матчах.
Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у «Шахтера» хотела «Заря», но клубы не сошлись в цене на исполнителя.
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Комментарии 5
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Не то что там какой то Родригез.
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Зоря решила если не хотят продавать, то в арену мы и получше кого то найдем и нашли.
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