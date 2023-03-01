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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер дозаявил Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 20:24 |
930
5

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер дозаявил Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ

Ранее форварда сватали в другую команду

01 марта 2023, 20:24 |
930
5
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер дозаявил Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ
shakhtar.com. Андрей Борячук

26-летний центрфорвард Андрей Борячук продолжит карьеру в «Шахтере».

Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, информация о чем уже содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

upl.ua

В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за «Металлист 1925». На счету форварда 3 забитых мяча в 8 матчах.

Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у «Шахтера» хотела «Заря», но клубы не сошлись в цене на исполнителя.

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Андрей Борячук Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ заявка
Источник УПЛ
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Умник
Не то что там какой то Родригез.
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avk2307
Зоря решила если не хотят продавать, то в арену мы и получше кого то найдем и нашли.
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