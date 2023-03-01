ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер дозаявил Борячука на сезон-2022/23 в УПЛ

26-летний центрфорвард Андрей Борячук продолжит карьеру в «Шахтере».

Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, информация о чем уже содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

upl.ua

В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за «Металлист 1925». На счету форварда 3 забитых мяча в 8 матчах.

Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у «Шахтера» хотела «Заря», но клубы не сошлись в цене на исполнителя.