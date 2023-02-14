Заря хочет выкупить Борячука, но Шахтер не устраивает сумма

26-летний форвард «Шахтера» Андрей Борячук сохраняет шансы на переход в «Зарю» в текущее трансферное окно.

Луганский клуб хочет выкупить контракт нападающего у «горняков», но дончан не устраивает сумма, которую готова выложить за Борячука «Заря».

Если «Шахтер» и «Заря» не договорятся о трансфере, то Борячук практически наверняка будет вновь отправлен в аренду в один из клубов УПЛ. Ключевых претендентов в этой ситуации два – «Металлист 1925» и «Черноморец». Что правда, у одесситов может возникнуть проблема в вопросе выплаты зарплаты игрока, которая равна 10 тысячам евро в месяц.

Напомним, Андрей Борячук первую часть сезона-2022/23 на правах аренды отыграл в «Металлисте 1925», а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой «Шахтера».