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  4. Заря хочет выкупить Борячука, но Шахтер не устраивает сумма
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 14:54 |
681
1

Заря хочет выкупить Борячука, но Шахтер не устраивает сумма

Если стороны не договорятся, форвард вновь уйдет в аренду

14 февраля 2023, 14:54 |
681
1
Заря хочет выкупить Борячука, но Шахтер не устраивает сумма
shakhtar.com. Андрей Борячук

26-летний форвард «Шахтера» Андрей Борячук сохраняет шансы на переход в «Зарю» в текущее трансферное окно.

Луганский клуб хочет выкупить контракт нападающего у «горняков», но дончан не устраивает сумма, которую готова выложить за Борячука «Заря».

Если «Шахтер» и «Заря» не договорятся о трансфере, то Борячук практически наверняка будет вновь отправлен в аренду в один из клубов УПЛ. Ключевых претендентов в этой ситуации два – «Металлист 1925» и «Черноморец». Что правда, у одесситов может возникнуть проблема в вопросе выплаты зарплаты игрока, которая равна 10 тысячам евро в месяц.

Напомним, Андрей Борячук первую часть сезона-2022/23 на правах аренды отыграл в «Металлисте 1925», а в начале нынешнего года побывал на сборах в Турции вместе с первой командой «Шахтера».

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Андрей Борячук Шахтер Донецк Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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umnuy2
10 штук))) теперь понятно почему седан с зиной а не с бурячуком
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