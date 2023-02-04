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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 11:59 |
723
0

Борячук может перейти в Зарю

Форвард «Шахтера» покинет «Металлист 1925»

04 февраля 2023, 11:59 |
723
0
Борячук может перейти в Зарю
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Форвард донецкого «Шахтера» Андрей Борячук может продолжить карьеру в «Заре». Об этом сообщает фан-сайт луганского клуба.

Первую половину Борячук провел в аренде в другом клубе УПЛ, «Металлисте 1925». На счету 26-летнего украинского форварда 3 гола в 8 матчах УПЛ.

После сборов с «Шахтером» в Турции Борячук начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры, и «Заря» – один из них.

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Андрей Борячук Шахтер Донецк Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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