Борячук может перейти в Зарю

Форвард донецкого «Шахтера» Андрей Борячук может продолжить карьеру в «Заре». Об этом сообщает фан-сайт луганского клуба.

Первую половину Борячук провел в аренде в другом клубе УПЛ, «Металлисте 1925». На счету 26-летнего украинского форварда 3 гола в 8 матчах УПЛ.

После сборов с «Шахтером» в Турции Борячук начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры, и «Заря» – один из них.