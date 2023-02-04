Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 11:59 |
723
0
Борячук может перейти в Зарю
Форвард «Шахтера» покинет «Металлист 1925»
04 февраля 2023, 11:59 |
723
0
Форвард донецкого «Шахтера» Андрей Борячук может продолжить карьеру в «Заре». Об этом сообщает фан-сайт луганского клуба.
Первую половину Борячук провел в аренде в другом клубе УПЛ, «Металлисте 1925». На счету 26-летнего украинского форварда 3 гола в 8 матчах УПЛ.
После сборов с «Шахтером» в Турции Борячук начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры, и «Заря» – один из них.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 февраля 2023, 10:50 1
Sport.ua – о самом известном в США отечественном «предшественнике» Сергея Кривцова
Футбол | 03 февраля 2023, 16:19 8
28 игроков в составе
Футбол | 03.02.2023, 23:05
Футбол | 03.02.2023, 23:59
Бокс | 04.02.2023, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.02.2023, 05:40 24
04.02.2023, 08:00 4
02.02.2023, 20:34 2
03.02.2023, 14:51 10
02.02.2023, 22:09 7
03.02.2023, 20:39 8
02.02.2023, 11:42 4