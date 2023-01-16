Украина. Премьер лига16 января 2023, 16:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Аутсайдер чемпионата подписывал Алексея Дитятьева
16 января 2023, 16:28 |
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Клуб УПЛ ФК «Львов» сообщил о том, что подписал контракт с опытным защитником Алексеем Дитятьевым, который последние сезоны выступал в Казахстане и Польше.
О сроках контракта информации нет.
В Украине 34-летний Дитятьев выступал за «Олимпик«, «Ворсклу» и «Карпаты».
Ранее «Львов», который занимает в УПЛ последнее место, подписал вратаря Александра Рыбку.
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Пенсионера подписали. Опытный игрок это игрок 25-27лет отроду . А это пансионер.
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