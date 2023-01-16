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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 16:28 |
1375
2

ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника

Аутсайдер чемпионата подписывал Алексея Дитятьева

16 января 2023, 16:28 |
1375
2
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
ФК Львов. Алексей Дитятьев

Клуб УПЛ ФК «Львов» сообщил о том, что подписал контракт с опытным защитником Алексеем Дитятьевым, который последние сезоны выступал в Казахстане и Польше.

О сроках контракта информации нет.

В Украине 34-летний Дитятьев выступал за «Олимпик«, «Ворсклу» и «Карпаты».

Ранее «Львов», который занимает в УПЛ последнее место, подписал вратаря Александра Рыбку.

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Источник ФК Львов
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Комментарии 2
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simon andre
Пенсионера подписали. Опытный игрок это игрок 25-27лет отроду . А это пансионер.
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