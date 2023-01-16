ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника

Клуб УПЛ ФК «Львов» сообщил о том, что подписал контракт с опытным защитником Алексеем Дитятьевым, который последние сезоны выступал в Казахстане и Польше.

О сроках контракта информации нет.

В Украине 34-летний Дитятьев выступал за «Олимпик«, «Ворсклу» и «Карпаты».

Ранее «Львов», который занимает в УПЛ последнее место, подписал вратаря Александра Рыбку.