ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Украинский форвард стал игроком «Омонии»
Кипрский клуб «Омония» из Лимассола официально сообщил о подписании украинского форварда «Динамо» Киев Артема Беседина. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
В последние дни было много слухов относительно возможной аренды Беседина в один из турецких клубов. Также фигурировало название другого кипрского клуба – АЕЛа.
В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей за «Динамо» Киев во всех турнирах. В них 26-летний форвард сборной Украины отличился только 1 ассистом.
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