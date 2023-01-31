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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 20:16 | Обновлено 31 января 2023, 20:22
1499
10

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр

Украинский форвард стал игроком «Омонии»

31 января 2023, 20:16 | Обновлено 31 января 2023, 20:22
1499
10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
ФК Омония

Кипрский клуб «Омония» из Лимассола официально сообщил о подписании украинского форварда «Динамо» Киев Артема Беседина. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В последние дни было много слухов относительно возможной аренды Беседина в один из турецких клубов. Также фигурировало название другого кипрского клуба – АЕЛа.

В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей за «Динамо» Киев во всех турнирах. В них 26-летний форвард сборной Украины отличился только 1 ассистом.

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Омония Динамо Киев аренда игрока Артем Беседин трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 10
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marko2020
Мої вам співчуття фани Омонії, тримайтеся там😌
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+6
Zanregent
Теперь  Сидорчука, Шепелева и Кабаева продайте
Ответить
+4
Aerobus43
Ех, ціла епоха футболу йде 🥹
Ответить
+4
ZANREGENT1993
Открываю шампанское!!!
Ответить
+3
AK.228
Поздоровляю вболівальників дінамо👍
Ответить
+3
Zanregent
Вообще конечно немного странно что зимой из ДК столько футболистов уходит. Нужно было раньше
Ответить
+2
Умник
Новая команда строится.
Радует
Ответить
+2
romanchik.8409
СПАСИБО Л.Е.Г.Е.Н.Д.А
Ответить
0
yuretc
"20 матчів за «Динамо» Київ у всіх турнірах. У них 26-річний форвард збірної України відзначився лише одним асистом." - Я радий за те, що він пішов показувати як не треба грати.
Ответить
0
Allegro_Barbaro
Боже, невже цей день настав?!))
Ответить
0
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