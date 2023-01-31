ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр

Кипрский клуб «Омония» из Лимассола официально сообщил о подписании украинского форварда «Динамо» Киев Артема Беседина. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В последние дни было много слухов относительно возможной аренды Беседина в один из турецких клубов. Также фигурировало название другого кипрского клуба – АЕЛа.

В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей за «Динамо» Киев во всех турнирах. В них 26-летний форвард сборной Украины отличился только 1 ассистом.