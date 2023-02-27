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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:12
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского хавбека

Мурило Соуза стал очередным новичком «сине-золотых львов»

27 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:12
40
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского хавбека
ФК Львов. Мурило Соуза

ФК «Львов» подписал контракт с полузащитником Мурило Соузой. 26-летний бразилец будет выступать за «сине-золотых львов» под 7-м номером.

О сроках соглашения и условиях не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что Соуза пришел свободным агентом и подписал контракт до конца сезона.

Последним клубом хавбека был «Аль-Будая», участвующий в чемпионате Бахрейна. Ранее Мурило выступал за саудовский «Хотаин», бразильские «Ривер ПИ», «Лагарту» и «АВС».

Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды «Интернасьонала» и «Крузейру», а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского «Спортинга».

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Львов трансферы трансферы УПЛ Мурило Соуза
Источник Sport.ua
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