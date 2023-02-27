ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского хавбека

ФК «Львов» подписал контракт с полузащитником Мурило Соузой. 26-летний бразилец будет выступать за «сине-золотых львов» под 7-м номером.

О сроках соглашения и условиях не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что Соуза пришел свободным агентом и подписал контракт до конца сезона.

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Последним клубом хавбека был «Аль-Будая», участвующий в чемпионате Бахрейна. Ранее Мурило выступал за саудовский «Хотаин», бразильские «Ривер ПИ», «Лагарту» и «АВС».

Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды «Интернасьонала» и «Крузейру», а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского «Спортинга».