Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:35
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Львов завершил сбор в Турции крупной победой над клубом из Дании
«Горожане» разгромили «Б-93»
23 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:35
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В четверг, 23 февраля, футбольный клуб «Львов» провел заключительный товарищеский матч предсезонного сбора в Турции, в котором померился силами с командой «Б-93» из Дании.
Львовяне доминировали над соперником и добились в итоге крупной победы – 5:2.
Товарищеский матч
«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2
Голы у «Львова» забили Кузык (2), Беляев (2 с пенальти) и Бугай.
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