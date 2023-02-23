Львов завершил сбор в Турции крупной победой над клубом из Дании

В четверг, 23 февраля, футбольный клуб «Львов» провел заключительный товарищеский матч предсезонного сбора в Турции, в котором померился силами с командой «Б-93» из Дании.

Львовяне доминировали над соперником и добились в итоге крупной победы – 5:2.

Товарищеский матч

«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2

Голы у «Львова» забили Кузык (2), Беляев (2 с пенальти) и Бугай.