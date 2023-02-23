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Товарищеские матчи
Львов
23.02.2023 16:30 – FT 5 : 2
Б-93
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:35
266
0

Львов завершил сбор в Турции крупной победой над клубом из Дании

«Горожане» разгромили «Б-93»

23 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:35
266
0
Львов завершил сбор в Турции крупной победой над клубом из Дании
ФК Львов

В четверг, 23 февраля, футбольный клуб «Львов» провел заключительный товарищеский матч предсезонного сбора в Турции, в котором померился силами с командой «Б-93» из Дании.

Львовяне доминировали над соперником и добились в итоге крупной победы – 5:2.

Товарищеский матч

«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2

Голы у «Львова» забили Кузык (2), Беляев (2 с пенальти) и Бугай.

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Львов Б-93 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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