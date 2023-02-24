В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между украинской командой «Львов» и клубом из Дании «Б-93». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу львовян.

Товарищеский матч. 23 февраля

«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2

Голы «Львова»: Кузык (2), Беляев (2 с пенальти), Бугай.