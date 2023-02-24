Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 12:05 |
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Львов – Б-93 – 5:2. Три пенальти и даже гол пяткой. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
24 февраля 2023, 12:05 |
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В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между украинской командой «Львов» и клубом из Дании «Б-93». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу львовян.
Товарищеский матч. 23 февраля
«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2
Голы «Львова»: Кузык (2), Беляев (2 с пенальти), Бугай.
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