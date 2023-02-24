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Товарищеские матчи
Львов
23.02.2023 16:30 – FT 5 : 2
Б-93
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 12:05 |
193
0

Львов – Б-93 – 5:2. Три пенальти и даже гол пяткой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

24 февраля 2023, 12:05 |
193
0
Львов – Б-93 – 5:2. Три пенальти и даже гол пяткой. Видео голов и обзор
ФК Львов

В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между украинской командой «Львов» и клубом из Дании «Б-93». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу львовян.

Товарищеский матч. 23 февраля

«Львов» – «Б-93» Дания – 5:2

Голы «Львова»: Кузык (2), Беляев (2 с пенальти), Бугай.

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Источник Sport.ua
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