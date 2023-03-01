Украина. Премьер лига01 марта 2023, 19:15 | Обновлено 01 марта 2023, 19:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
Игрок перешел на правах аренды
01 марта 2023, 19:15 | Обновлено 01 марта 2023, 19:32
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«Динамо» на официальном сайте сообщило о переходе центрального защитника Никиты Бурды в состав «Зари». Клубы согласовали аренду до конца нынешнего сезона.
Контракт 27-летнего игрока с киевлянами истекает летом нынешнего года. Не исключено, что Бурда уже не вернется в «Динамо».
Никита является воспитанником клуба. Успел провести за первую команду киевлян 93 матча, однако стабильным выступлениям мешают травмы.
В нынешнем сезоне футболист провел 2 матча.
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все не понимал, почему Луческу не дает ему игровое время. А на сборах увидел его игру и понял.
Утрачена увереность. Пусть поиграет, и будет видно. Если он обретет увереность, то никуда он от Динамо не денется.
Они вроде начали покупать одно время, а не арендовать, а потом опять вернулись к старому.
И через пол года заиграет как условный Деннис или Аллахьяр и ушел обратно, а арендодатель денег заработает....