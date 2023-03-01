ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю

«Динамо» на официальном сайте сообщило о переходе центрального защитника Никиты Бурды в состав «Зари». Клубы согласовали аренду до конца нынешнего сезона.

Контракт 27-летнего игрока с киевлянами истекает летом нынешнего года. Не исключено, что Бурда уже не вернется в «Динамо».

Никита является воспитанником клуба. Успел провести за первую команду киевлян 93 матча, однако стабильным выступлениям мешают травмы.

В нынешнем сезоне футболист провел 2 матча.