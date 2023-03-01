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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 19:15 | Обновлено 01 марта 2023, 19:32
1334
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю

Игрок перешел на правах аренды

01 марта 2023, 19:15 | Обновлено 01 марта 2023, 19:32
1334
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
ФК Динамо Киев. Никита Бурда

«Динамо» на официальном сайте сообщило о переходе центрального защитника Никиты Бурды в состав «Зари». Клубы согласовали аренду до конца нынешнего сезона.

Контракт 27-летнего игрока с киевлянами истекает летом нынешнего года. Не исключено, что Бурда уже не вернется в «Динамо».

Никита является воспитанником клуба. Успел провести за первую команду киевлян 93 матча, однако стабильным выступлениям мешают травмы.

В нынешнем сезоне футболист провел 2 матча.

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Никита Бурда Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Gargantua
я считаю правильно
все не понимал, почему Луческу не дает ему игровое время. А на сборах увидел его игру и понял.
Утрачена увереность. Пусть поиграет, и будет видно. Если он обретет увереность, то никуда он от Динамо не денется.
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+2
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avk2307
Зоря опять на те же грабли. Нападающего на пол года , Бурду на пол года.
Они вроде начали покупать одно время, а не арендовать, а потом опять вернулись к старому.
И через пол года заиграет как условный Деннис или Аллахьяр и ушел обратно, а арендодатель денег заработает....
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+1
Lesovij7
Как по мне то лучше  хваленого Попова и темболее Сироты, не знаю в какой он сейчас форме, но в свое время неплохо играл и слева тоже мог сыграть, давай набирай форму 
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0
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