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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 01:43 |
95
0

Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон

Виталий Федорив скоро официально станет игроком лидера УПЛ

03 марта 2023, 01:43 |
95
0
Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон
ФК Металлист. Виталий Федорив

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» в ближайшее время официально объявит о подписании 35-летнего украинского защитника «Металлиста» Виталия Федорива.

Как сообщает Telegram-канала «Дніпрянин», игрок уже тренируется с лидером УПЛ. Полноценный контракт или аренда – не сообщается.

Пока что о переходе игрока официально не объявлено, однако «Днепр-1» уже заявил его на сезон 2022/23.

В первом круге чемпионата Украины Федорив провел за «Металлист» 5 матчей.

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Источник Sport.ua
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