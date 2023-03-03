Украина. Премьер лига03 марта 2023, 01:43 |
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Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон
Виталий Федорив скоро официально станет игроком лидера УПЛ
03 марта 2023, 01:43 |
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Украинский футбольный клуб «Днепр-1» в ближайшее время официально объявит о подписании 35-летнего украинского защитника «Металлиста» Виталия Федорива.
Как сообщает Telegram-канала «Дніпрянин», игрок уже тренируется с лидером УПЛ. Полноценный контракт или аренда – не сообщается.
Пока что о переходе игрока официально не объявлено, однако «Днепр-1» уже заявил его на сезон 2022/23.
В первом круге чемпионата Украины Федорив провел за «Металлист» 5 матчей.
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