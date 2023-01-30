ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского защитника
Одесситы укрепили оборону
24-летний защитник из Словении Лука Гучек стал игроком одесского «Черноморца».
Об условиях соглашения с игроком обороны пресс-служба одесского клуба ничего не сообщает.
Лука Гучек в первой части нынешнего сезона выступал за клуб высшего дивизиона чемпионата Словении «Радомлье». Свою карьеру он начал в Испании, в молодежной команде «Бетиса».
Ранее сообщалось, что Гучек был на смотринах в луганской «Заре», но не подошел, после чего отправился в тренировочный лагерь «Черноморца».
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