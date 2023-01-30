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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 12:57 | Обновлено 30 января 2023, 13:37
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского защитника

Одесситы укрепили оборону

30 января 2023, 12:57 | Обновлено 30 января 2023, 13:37
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского защитника
ФК Черноморец Одесса

24-летний защитник из Словении Лука Гучек стал игроком одесского «Черноморца».

Об условиях соглашения с игроком обороны пресс-служба одесского клуба ничего не сообщает.

Лука Гучек в первой части нынешнего сезона выступал за клуб высшего дивизиона чемпионата Словении «Радомлье». Свою карьеру он начал в Испании, в молодежной команде «Бетиса».

Ранее сообщалось, что Гучек был на смотринах в луганской «Заре», но не подошел, после чего отправился в тренировочный лагерь «Черноморца».

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Источник ФК Черноморец
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