ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского защитника

24-летний защитник из Словении Лука Гучек стал игроком одесского «Черноморца».

Об условиях соглашения с игроком обороны пресс-служба одесского клуба ничего не сообщает.

Лука Гучек в первой части нынешнего сезона выступал за клуб высшего дивизиона чемпионата Словении «Радомлье». Свою карьеру он начал в Испании, в молодежной команде «Бетиса».

Ранее сообщалось, что Гучек был на смотринах в луганской «Заре», но не подошел, после чего отправился в тренировочный лагерь «Черноморца».