Украина. Премьер лига28 января 2023, 02:31 | Обновлено 28 января 2023, 03:35
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Черноморец подпишет словенского хавбека, который не подошел Заре
В стане одесситов ожидается Лука Гучек
28 января 2023, 02:31 | Обновлено 28 января 2023, 03:35
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В тренировочном лагере одесского Черноморца для просмотра должен появиться полузащитник из Словении Лука Гучек.
Источник утверждает, что это будет не только просмотр 23-летнего игрока. Якобы Гучек в статусе свободного агента точно подпишет контракт с «Черноморцем», если не случится ничего экстраординароного.
Ранее сообщалось, что возможности Гучека оценивает луганская «Заря».
До последнего времени Лука Гучек играл на родине за клуб «Радомле».
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