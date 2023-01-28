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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 02:31 | Обновлено 28 января 2023, 03:35
72
0

Черноморец подпишет словенского хавбека, который не подошел Заре

В стане одесситов ожидается Лука Гучек

28 января 2023, 02:31 | Обновлено 28 января 2023, 03:35
72
0
Черноморец подпишет словенского хавбека, который не подошел Заре
Twitter. Лука Гучек

В тренировочном лагере одесского Черноморца для просмотра должен появиться полузащитник из Словении Лука Гучек.

Источник утверждает, что это будет не только просмотр 23-летнего игрока. Якобы Гучек в статусе свободного агента точно подпишет контракт с «Черноморцем», если не случится ничего экстраординароного.

Ранее сообщалось, что возможности Гучека оценивает луганская «Заря».

До последнего времени Лука Гучек играл на родине за клуб «Радомле».

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Черноморец Одесса трансферы УПЛ Заря Луганск Лука Гучек
Источник ТаТоТаке
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