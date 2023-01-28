Черноморец подпишет словенского хавбека, который не подошел Заре

В тренировочном лагере одесского Черноморца для просмотра должен появиться полузащитник из Словении Лука Гучек.

Источник утверждает, что это будет не только просмотр 23-летнего игрока. Якобы Гучек в статусе свободного агента точно подпишет контракт с «Черноморцем», если не случится ничего экстраординароного.

Ранее сообщалось, что возможности Гучека оценивает луганская «Заря».

До последнего времени Лука Гучек играл на родине за клуб «Радомле».