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Украина. Премьер лига
22 января 2023, 13:35 | Обновлено 22 января 2023, 13:48
382
0

Заря просматривает защитника из Словении

Луганчане думают над укреплением обороны

22 января 2023, 13:35 | Обновлено 22 января 2023, 13:48
382
0
Заря просматривает защитника из Словении
Twitter. Лука Гучек

В расположении луганской «Зари», которая пребывает на сборе в Турции, находится на просмотре словенский защитник Лука Гучек.

23-летний игрок с 2015 по 2017 год выступал за молодежную команду испанского клуба «Бетис». В 2018-м он дебютировал за клуб «Домжале», откуда через год перебрался в клуб «Радомле» на родине и выступал до последнего времени. Всего за «Радомле» он провел 44 матча, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Заря» просматривает нападающего из Замбии Набла Рамси.

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Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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