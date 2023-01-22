Заря просматривает защитника из Словении

В расположении луганской «Зари», которая пребывает на сборе в Турции, находится на просмотре словенский защитник Лука Гучек.

23-летний игрок с 2015 по 2017 год выступал за молодежную команду испанского клуба «Бетис». В 2018-м он дебютировал за клуб «Домжале», откуда через год перебрался в клуб «Радомле» на родине и выступал до последнего времени. Всего за «Радомле» он провел 44 матча, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Заря» просматривает нападающего из Замбии Набла Рамси.