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Товарищеские матчи
Заря
21.01.2023, FT 0 : 1
Локомотив Пловдив
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Украина. Премьер лига
22 января 2023, 12:34 | Обновлено 22 января 2023, 12:43
65
0

Заря – Локомотив Пловдив – 0:1. Неудачный почин. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

22 января 2023, 12:34 | Обновлено 22 января 2023, 12:43
65
0
Заря – Локомотив Пловдив – 0:1. Неудачный почин. Видео гола и обзор матча
ФК Локомотив Пловдив

В субботу, 21 января, луганская «Заря» в рамках зимней подготовки провела спарринг с болгарским «Локомотивом» из Пловдива. Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:1.

Видеообзор матча Заря – Локомотив Пловдив

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Источник Sport.ua
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