Заря – Локомотив Пловдив – 0:1. Неудачный почин. Видео гола и обзор матча

В субботу, 21 января, луганская «Заря» в рамках зимней подготовки провела спарринг с болгарским «Локомотивом» из Пловдива. Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:1.

Видеообзор матча Заря – Локомотив Пловдив