Товарищеские матчи
21.01.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига22 января 2023, 12:34 | Обновлено 22 января 2023, 12:43
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Заря – Локомотив Пловдив – 0:1. Неудачный почин. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
22 января 2023, 12:34 | Обновлено 22 января 2023, 12:43
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В субботу, 21 января, луганская «Заря» в рамках зимней подготовки провела спарринг с болгарским «Локомотивом» из Пловдива. Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:1.
Видеообзор матча Заря – Локомотив Пловдив
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