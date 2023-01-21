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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 18:41 | Обновлено 21 января 2023, 20:08
510
0

Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву

Луганская команда уступила болгарскому коллективу со счетом 0:1

21 января 2023, 18:41 | Обновлено 21 января 2023, 20:08
510
0
Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву
Instagram. ФК Заря

Луганский футбольный клуб «Заря» сыграл первый поединок в 2023 году.

Украинский клуб провел спарринг с болгарским «Локомотивом» на сборах в Турции.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу болгарского коллектива.

Отметим, что ранее стало известно о том, что на просмотре у «Зари» находится замбийский форвард.

Товарищеский матч. 21 января

«Заря» (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1

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Заря Луганск Локомотив Пловдив товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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