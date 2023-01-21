Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву

Луганский футбольный клуб «Заря» сыграл первый поединок в 2023 году.

Украинский клуб провел спарринг с болгарским «Локомотивом» на сборах в Турции.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу болгарского коллектива.

Отметим, что ранее стало известно о том, что на просмотре у «Зари» находится замбийский форвард.

Товарищеский матч. 21 января

«Заря» (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1