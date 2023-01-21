Украина. Премьер лига21 января 2023, 18:41 | Обновлено 21 января 2023, 20:08
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Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву
Луганская команда уступила болгарскому коллективу со счетом 0:1
21 января 2023, 18:41 | Обновлено 21 января 2023, 20:08
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Луганский футбольный клуб «Заря» сыграл первый поединок в 2023 году.
Украинский клуб провел спарринг с болгарским «Локомотивом» на сборах в Турции.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу болгарского коллектива.
Отметим, что ранее стало известно о том, что на просмотре у «Зари» находится замбийский форвард.
Товарищеский матч. 21 января
«Заря» (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1
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